Проект «Поиск, идентификация и научное изучение старого храма Пресвятой Богородицы, построенного в Холме королем Даниилом Галицким»

1 октября 2013 года в 16.00 в зале Национального университета «Львовская политехника» состоится презентация результатов первой стадии реализации украинского-польского научного проекта «Поиск, идентификация и научное изучение старого храма Пресвятой Богородицы, построенного в Холме королем Даниилом Галицким».

В проекте принимают участие: Национальный университет «Львовская политехника» (кафедра Реставрации и реконструкции архитектурных комплексов) , Институт Археологии и Институт украиноведения НАН Украины, Национальный Институт Наследия Министерства Культуры Польши, Институт Археологии Польской Академии Наук Проект осуществляется при поддержке Фонда Порошенко и Национального Института наследия Министерства Культуры Польши Адрес : ул . Степана Бандеры , 12 , г. Львов , Национальный университет « Львовская политехника», зал 204 главного корпуса.

СПРАВКА

В мае этого года, благодаря польско-украинскому научному проекту, начались археологические исследования по поиску кафедрального храма Пресвятой Богородицы построенной в г. Холме Королем Даниилом в XIII в . Первое упоминание об этой церкви относится к 1253 г. Впоследствии она еще несколько раз упоминается в летописях, но в XVIII веке старую кафедру разобрали и на ее месте построено новое здание. Следы старой кафедры потерялись и по сей день не было известно ее местоположение.

Главной целью проекта стало найти местоположение старой кафедры, провести археологические исследования ее остатков, выполнить идентификацию этих остатков и их полное научное изучение. Актуальность таких исследований обусловлена ​​большим историческим значением самого объекта и его связывания с уникальной фигурой европейской истории XIII в . - первым украинским королем Даниилом, которого вместе с сыновьями похоронили в этой церкви.