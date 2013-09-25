Украина последовательно занимается вопросами евроинтеграции - президент

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с президентами Польши, Словакии, Эстонии, Латвии, Хорватии Болгарии и Словении.

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Как передает корреспондент УНИАН, Янукович поблагодарил президентов европейских стран, которые встретились с ним в Нью-Йорке накануне важного для Украины события - подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

В свою очередь президент Польши Бронислав Коморовский отметил, что на встрече собрались друзья Украины, которые хотят поддержать страну в ее евроигнтеграцийних устремлениях.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 23-25 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.