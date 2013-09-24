Янукович: Украина делает свой ​​вклад в проект большой Европы
22:54, 24 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович считает, что евроинтеграционные устремления Украины является решающим фактором для развития страны.
Янукович: Евроинтеграционные устремления является решающим фактором для развития Украины
«Украина делает свой вклад в проект большой Европы, который объединит интересы и цели развития стран Запада и Востока нашего континента», - подчеркнул Президент.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
”Твердо верю, что подписание в ноябре этого года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной зоны свободной торговли, станет инструментом на пути повышения благосостояния граждан Украины и достижения Украиной Целей развития Тысячелетия”, - сказал Президент.
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