«Украина делает свой ​​вклад в проект большой Европы, который объединит интересы и цели развития стран Запада и Востока нашего континента», - подчеркнул Президент.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

”Твердо верю, что подписание в ноябре этого года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной зоны свободной торговли, станет инструментом на пути повышения благосостояния граждан Украины и достижения Украиной Целей развития Тысячелетия”, - сказал Президент.