Янукович инициирует конференцию по нераспространению ядерного оружия

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время выступления на общих дебатах 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Янукович напомнил, что в 2014 году исполняется 20 лет с момента присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. «Тогда же между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и США был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности, которые позже подтвердили Франция и Китай», - сказал Янукович.

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«Учитывая историческое значение этих событий, а также учитывая последние тревожные тенденции в области ядерного разоружения и нераспространения, Украина будет инициировать проведение в ходе текущей сессии Генассамблеи представительной тематической конференции», - отметил Президент.

Он выразил надежду на участие в этой конференции государств-гарантов, стран, которые последовали примеру Украины, а также всех остальных заинтересованных сторон.

«Надеюсь, что такое международное мероприятие станет благоприятной возможностью вернуться к предметному рассмотрению вопроса «негативных» гарантий безопасности», - подчеркнул Виктор Янукович.

По убеждению Главы Украинского государства, гарантии безопасности для отказавшихся от своих ядерных арсеналов государств и для не входящих в военные союзы стран должны быть отображены в юридически обязывающем международном документе.

Кроме того, Янукович отметил, что Украина ожидает успешного проведения в следующем году очередного Саммита по ядерной безопасности в Гааге. «Украина выступает за достижение этим глобальным форумом новых качественных результатов и призывает остальные страны вносить свой вклад в это дело», - подчеркнул Президент.