МИД: Украина осуждает использование химоружия в Сирии

"Украина занимает четкую позицию, которая заключается в том, что любое применение оружия массового уничтожения является нарушением международного гуманитарного права, а виновные в его применении должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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При этом МИД подчеркнул, что в Украине приветствуют договоренности, достигнутые по результатам переговоров в Женеве министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по установлению международного контроля над химическим оружием в Сирии и его уничтожению.

"Надеемся, что реализация указанных договоренностей будет способствовать снижению существующего уровня напряжения между сторонами вооруженного конфликта и его дальнейшему решению политико-дипломатическим путем", - заявил МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, доклад экспертов ООН подтвердил применение газа зарина под Дамаском 21 августа.

Как отмечается в документе, выводы сделаны на основе того, что на разорвавшихся ракетах и на местности вокруг были найдены следи зарина; также были заслушаны показания в ходе 50 интервью с пострадавшими и медицинскими работниками, часть пострадавших получили диагнозы отравления фосфорорганическими соединениями.