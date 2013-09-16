Тимошенко рассказала о выгодах от «торговой войны» с Россией

«Я считаю ее третьим, предпоследним этапом формирования полной независимости Украины от бывшей советской империи.

Первый этап мы прошли в 1991 году, когда получили политическую независимость - наш выстраданный государственный суверенитет, 22-ю годовщину которого мы только что отпраздновали.

Второй этап - это формирование нашей энергетической независимости. Мы его преодолели во время газового кризиса 2009-го года, в тот момент, когда подписали такое "проклятое" газовое соглашение с настоящими рыночными ценами на газ», - заметила Тимошенко в интервью "Украинской правде".

По ее убеждению, Украина в этой "торговой войне" через «финансовые потери, через экономическую боль разрывает пуповину своей зависимости от рискованных, опасных, политизированных рынков сбыта, которые больше похожие на минное поле, чем на зону свободной торговли.

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Этой "торговой войной" Россия заставляет нас пройти тяжелую "ломку" окончательного разрыва политзависимой производственной кооперации, которую мы унаследовали от Советского Союза».

Вместе с тем Тимошенко уверена, что интеграция в Европу позволит Украине найти в демократическом мире надежных партнеров для производства самолетов и ядерного топлива, для реализации космических программ.

«Я обращаюсь ко всем нашим предпринимателям, которых сейчас притесняют на северной границе: не верьте, не ждите, не просите. Не теряйте времени. Модернизируйте свои предприятия. Ищите новые рынки и будьте непобедимыми. В ваших руках сегодня судьба экономической независимости Украины», - призвала Тимошенко.

Она также заметила, что есть еще некоторые важные последствия "торговой войны", о которых сейчас практически никто не думает. «Я уверена, что во время таких "торговых войн" мы обретаем не только экономическую независимость, а плавно переходим к формированию четвертого и последнего этапа нашей свободы - гуманитарного», - отметила экс-премьер.

По ее мнению, «сейчас Россия сама убивает в украинцах ностальгию по прошлому "советскому благополучию", ставит под сомнение искренность братства трех славянских народов, делает каждого украинского гражданина нормальным украинским националистом, ломает в сознании пророссийски ориентированных людей все идеологические компасы прошлого, вызывает у них позитивное евронастроение.

Эту работу никто никогда не смог бы сделать для Украины качественнее и быстрее, чем сама Россия».

При этом Тимошенко подчеркнула, что украинцы со временем вернутся с «торгово-энергетически-гуманитарной войны к дружественным и взаимовыгодным отношениям с Россией, но на принципиально другой основе - уже как свободная европейская страна, которая никому и ничем не обязана».