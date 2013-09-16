США заявили, что Асад "полностью потерял легитимность"

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Ничто из того, что мы делаем, не должно дать повод Асаду думать, что его действия могут быть законны. Мы хотим, чтобы было ясно, что Асад потерял право управлять страной. Мы заявляем о приверженности оппозиции и приверженности мирному женевскому процессу, целью которого является передача власти в Сирии", - заявил Керри.

Агентство напоминает, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Керри 14 сентября в Женеве в рамках договоренностей по сирийскому вопросу выступили за политическое урегулирование конфликта, военное невмешательство и вывод химического оружия из Сирии или его уничтожение к середине 2014 года. На основе договоренности будет выработана резолюция Совета Безопасности ООН по главе 7 устава организации, которая допускает возможность применения силы в случае невыполнения требований.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия в окрестностях Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.