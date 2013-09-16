Почти половина россиян считают «Единую Россию» партией жуликов и воров

Так, согласно данным опроса, проводившегося аналитическим центром «Левада-Центр» в последние годы, респондентов, придерживающихся этого мнения, стабильно больше, чем тех, кто с этим мнением не согласен.

Согласно последнему опросу, проведенному в августе 2013 года, абсолютно согласны с утверждением о том, что «ЕР» является партией жуликов и воров, 14% опрошенных, а «скорее да» – 30%.

При этом 24% отвечают на вопрос: «скорее нет». Ещё 11% полностью уверены в том, что партия власти состоит из честных людей.

Опрос проведен 23-26 августа 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.

Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Словосочетание «партия жуликов и воров» закрепилось в отношении «Единой России» после того, как известный российский блогер Алексей Навальный употребил его в эфире радиостанции «Финам FM».

Выражение стало настолько популярным и крылатым в среде противников российской власти, что его после выборов в Госдуму прокомментировал даже Владимир Путин