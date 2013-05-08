Половина россиян считает правящую партию партией воров

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, что сейчас в большей мере волнует окружение Путина, 33% респондентов ответили «проблемы страны», а 52% - «личные материальные интересы». 16% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, 62% респондентов считают, что для должностных лиц в России важнее сохранить и укрепить собственную власть, только 26% опрошенных считают, что для представителей власти важнее процветание страны. 12% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос, почему больше всего самых богатых депутатов Государственной думы оказалось во фракции партии власти «Единая Россия», 31% респондентов ответили, что «Единая Россия» объединяет и защищает интересы богатых»; 44% - «административные ресурсы «Единой России» открывают возможности для быстрого обогащения»; 15% - «так исторически сложилось». 10% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, более половины респондентов считают, что «Единая Россия» является партией жуликов и воров. С таким мнением согласился 51% опрошенных. (18% - определенно да, 33% - скорее да). Противоположного мнения придерживается 33% (24% - скорее нет, 9% - определенно нет). 16% - затруднились с ответом.

«Левада-Центр» проводил опрос 19-22 апреля 2013 года по представительной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Распределения ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.