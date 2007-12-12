Автор системы ”Рада” исключает вмешательство в работу своего детища

Директор Института проблем математических машин и систем НАНУ Анатолий Морозов, который является одним из авторов системы "Рада", используемой для голосования в Верховной Раде исключает любое вмешательство в эту систему. Такое заявление он сделал в эфире "5 канала", комментируя голосование за Юлию Тимошенко как кандидата на должность премьер-министра Украины во вторник.

"Она (система "Рада") имеет несколько уровней", - объясняет Анатолий Морозов - "Каждый уровень, каждое рабочее место депутата, оно за каждую секунду сотни раз проверяется каждая кнопка, которая есть на пульте. И когда есть какое-либо несоответствие тому, что происходит, то сразу появляется сигнал о том, что такой АРМ заменить, рабочее место депутата. Идет контроль на всех уровнях. Система имеет центр управления, главный центр управления, который включается только во время загрузки, когда начинается пленарное заседание. После этого, центр блокирует все возможности доступа к этой системе в период проведения пленарного заседания. И только остановив пленарное заседание, остановив систему можно... Ну это такая вещь, которая будет очевидна".

По мнению господина Морозова причиной таких результатов голосования могла быть обычная невнимательность депутатов, а соответственно и нажатие кнопки не в отведенный, для этого, промежуток времени.