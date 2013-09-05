Рада приняла еврозакон о смягчении условий для осужденных

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 379 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

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В соответствии с предложенными изменениями, в частности, в статье 59 Уголовного исполнительного кодекса Украины устанавливается, что осужденные к ограничению свободы имеют право отправлять письма, получать посылки (передачи) и бандероли, получать краткосрочные свидания без ограничений, а длительные свидания - до трех суток один раз в месяц и только с близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки). Длительные свидания предоставляются и супругам, которые проживали одной семьей, но не находились в зарегистрированном браке. Длительные свидания для регистрации брака предоставляются внеочередно.

Также вносятся изменения в часть шестую статьи 92, в соответствии с которыми установленные этой статьей требования раздельного содержания осужденных не распространяются на: приговоренных к пожизненному лишению свободы, которые после отбывания двадцати лет наказания в помещениях камерного типа переведены в обычные жилые помещения колонии максимального уровня безопасности; лечебные заведения мест лишения свободы и колонии, предназначенные для содержания и лечения инфекционно больных осужденных.

Статья 95 дополняется частью третьей, согласно которой во время содержания в участке карантина, диагностики и распределения свидания осужденным не предоставляются, кроме свиданий с адвокатом.

Согласно изменениям к части 4 статьи 107, осужденным, кроме прочего, запрещается: самовольно покидать предназначенную для пребывания изолированную территорию, помещение или определенное место работы, а также находиться без разрешения администрации колонии в общежитиях и отделениях, в которых они не проживают, или на производственных объектах, на которых они не работают; завешивать или менять без разрешения администрации колонии спальные места, а также оборудовать их в коммунально-бытовых и других служебных или производственных помещениях; готовить и принимать пищу в не предназначенных для этого местах, выносить продукты питания из столовой без разрешения администрации колонии; иметь при себе предметы и вещи в ассортименте и количестве, которые выходят за пределы, установленные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний; курить в дисциплинарных изоляторах, карцерах, помещениях камерного типа (одиночных камерах) и воспитательных колониях, а также в не отведенных для этого местах; посылать и получать корреспонденцию вопреки порядку, установленному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний; наносить себе или другим лицам татуировки; держать животных; изготовлять, хранить самодельные электроприборы и пользоваться ими; самовольно перепланировывать, изменять конструктивные элементы зданий и сооружений колонии, сооружать на производственных объектах разные объекты (бани, прачечные, душевые, сейфы, домики, будки, помещения и средства для отдыха, отопления).

Согласно изменениям к статье 134, в частности, предусмотрено, что осужденным, на которых наложено дисциплинарное взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевод в помещение камерного типа (одиночную камеру), телефонный разговор может быть предоставлен лишь с разрешения начальника колонии в виде исключения, с целью воспитательного влияния или в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, которое повлекло значительный материальный вред осужденному или его семьи).

Также в статье 141 устанавливается, что дом ребенка при исправительной колонии является детским заведением. В этих домах дети находятся на попечении администрации детского заведения на полном государственном обеспечении, им создаются условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности и развития.

В то же время посещение близкими родственниками ребенка, который находится в доме ребенка, и условия их общения определяются центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.