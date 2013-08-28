Воры, грабившие терминалы, не могли "осилить" банкомат

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, одна ОПГ специализировалась на незаконном вмешательстве в работу терминалов пополнения. В ее состав входили трое жителей столицы, еще один – житель Черкасской области.

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Передвигаясь по территории Киевской и Житомирской области, злоумышленники выбирали своими мишенями терминалы пополнения счетов, которые были установлены в помещениях торговых объектов, больниц и т. п. Взламывая замки на устройствах, злоумышленники похищали купюроприемники с деньгами. При задержании у членов ОПГ были изъяты специальное оборудование, радиостанции, слесарные инструменты, маски и обувь, а также часть похищенных денег.

Правоохранители установили, что с января по август 2013 года злоумышленники совершили 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 («кража») Уголовного кодекса Украины. Убытки, нанесенные деятельностью этой ОПГ, превысили 300 тысяч гривень.

Еще одну группу злоумышленников оперативникам уголовного розыска Киевской области удалось задержать при содействии бойцов спецотряда «Беркут» и областного УГАИ. Передвигаясь на автомобиле, воры грабили банкоматы, которые повреждали механическим способом. Из-за попытки краж из строя были выведены три банкомата, однако довести задуманное до логического завершения воры так и не смогли.

Оперативники уголовного розыска вышли на след злоумышленников. По месту их жительства правоохранители изъяли вещественные доказательства причастности мужчин к попыткам краж: слесарный инструмент, одежду, маску, радиостанции.

Действия этой группы воров квалифицированы следователями как совершение покушений на совершение кражи, предусмотренное ст. 185 УКУ. Злоумышленники арестованы.

За совершение кражи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.