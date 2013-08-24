В Донецке воры оставляли без электроэнергии целые населенные пункты

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области, у следствия сегодня есть все основания полагать, что за время своей незаконной деятельности напарники откачали из трансформаторов более 20 тонн масла.

По теме: "Троянский конь" по-одесски: воры "обчистили" склад, спрятавшись в коробках

По словам правоохранителей, 24-х и 29 летний задержанные действовали на территории всей области - присматривали станции, которые стояли на отшибе, вдали от людных мест и приезжали туда в темное время суток. Злоумышленники подсоединяли шланг электрического насоса и откачивали дорогостоящее масло в заранее припасенные емкости.

Так, в начале этого года подельники приметили трансформаторную станцию возле дачных домиков в селе Георгиевка Марьинского района, проникли в ближайшую пустующую дачу, подсоединились к резервуару трансформатора и завели шланг насоса прямо в дом. Оставаясь незамеченными, похитители в тот раз откачали более 8 тонн масла. Датчик контроля был отключен и не передал сигнал диспетчеру о катастрофическом падении уровня масла. В результате трансформатор перегрелся, вышел из строя и все окрестные населенные пункты, учреждения и шахты остались без электроэнергии.

Канистры и бочки с похищенным злоумышленники отвозили в специально приобретенный для этих целей гараж, а уже оттуда развозили по точкам сбыта. Они сдавали масло под видом солярки перекупщикам дизельного топлива.

По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУМВД области Владимира Лазуренко, напарники вели себя очень осторожно, поэтому, чтобы пресечь их противоправную деятельность, милиционерами совместно с сотрудниками службы безопасности ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» был разработан целый комплекс мероприятий. Правоохранители вычислили возможные объекты следующих преступлений и организовали там дежурства.

В одну из ночей правоохранители заметили возле трансформаторной станции автомобиль с прицепом, но, увидев милиционеров, водитель скрылся, бросив прицеп, заполненный канистрами с уже откачанным маслом.

Оказалось, что номер на прицепе на самом деле похищен злоумышленниками с чужого автомобиля, а все номера и маркировки прицепа уничтожены абразивным способом. Но, несмотря на все меры предосторожности, предпринятые злоумышленниками, оперативникам все же удалось вычислить хозяина брошенного прицепа. Вскоре правонарушители были задержаны.

По фактам совершенных злодеяний было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (Кража с проникновением, которая причинила значительный ущерб потерпевшим). Сейчас проводится досудебное расследование, задержанные проверяются на причастность к совершению подобных преступлений. Фигурантам судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» объяснили, что всего за 2 года на объектах предприятия было совершено 19 фактов краж трансформаторного масла в больших объемах. Общее количество составило более 55 тонн. В результате чего компании был нанесен прямой ущерб в размере более 1,3 млн грн, а затраты на выполнение восстановительных работ составили более 2,8 млн грн.