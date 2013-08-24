СМИ: у ближайшего советника Азарова провели обыск

Как сообщает ZN.UA, в пятницу 23 августа написал заявление об отставке первый заместитель руководителя секретариата Кабинета министров Украины Юрий Анистратенко.

Анистратенко пользовался особым доверием и расположением премьер-министра Николая Азарова. Он готовил совещания, которые проводил премьер-министр, вырабатывал варианты решений спорных вопросов, возникающих между министерствами и различными органами власти. В его обязанности также входила подготовка документов на подпись премьеру.

Как утверждает источник ZN.UA, заслуженный строитель Анистратенко также был нужным и полезным для Николая Яновича экспертом в сфере строительства и недвижимости.

Кроме того, по данным ZN.UA от источника в правительстве, полторы недели назад - 14,15 августа правоохранители провели обыски дома и в рабочем кабинете господина Анистратенко.

Во время отпуска Азарова, отмечает издание, когда его обязанности исполнял первый вице-премьер Сергей Арбузов, между секретариатом премьера и и.о. министра Кабинета министров Владиславом Забарским произошел конфликт. Забарский настаивал на том, чтобы отстранить секретариат премьера Азарова от подготовки заседаний Кабинета министров под председательством Арбузова и документов, которые на них выносились.

Юрий Анистратенко был назначен на должность первого замруководителя секретариата Кабмина 11 апреля 2011 года. До этого он почти год был замминистра Кабинета министров Украины.