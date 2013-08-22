«Свобода» готовит Януковичу «теплый прием» в Харькове

В Харькове активисты ВО «Свобода» в пятницу, 23 августа, будут пикетировать облгосадминистрацию в знак протеста против приезда Президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», пикет начнется на площади Свободы в 10.00 напротив центрального входа в Дом советов и продлится два часа.

«В то время, когда фактически развязана торговая война между Украиной и Россией, последствия которой коснутся каждого украинца, вместо защиты экономического и национального суверенитета Украины Президент разъезжает по непонятным праздникам, которые фактически являются годовщинами замены одного оккупационного режима другим», - отметили в «Свободе».

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Организаторы акции в своем сообщении в уполномоченные органы городского совета о проведении акции гарантировали общественный порядок во время пикета.

«Организаторы будут действовать в интересах национальной безопасности, а также гарантировать соблюдение участниками пикета общественного порядка и принятия необходимых мер по предотвращению преступлений, для здравоохранения населения и защиты прав и свобод других людей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 августа состоится рабочая поездка Януковича в Харьков, где запланированы мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от фашистских захватчиков.