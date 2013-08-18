В «Батькивщине» заявляют о массовом подкупе голосов в Николаевской области

Власти активно применяют подкуп на довыборах в Николаевский областной совет, которые проходят в воскресенье.

Об этом заявил член фракции «Батькивщина» Андрей Павловский, который наблюдает за процессом голосования, сообщила пресс-служба партии.

Он отметил, что с кандидатом от оппозиции – местным фермером Николаем Ляшуком - борется кандидат от Партии регионов - заместитель главы облгосадминистрации.

Павловский заверяет, что провластный кандидат применяет массовый подкуп избирателей.

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«Риги честно не умеют, уже зафиксирован массовый подкуп избирателей за провластного кандидата», - сказал он.

Кроме того, по словам народного депутата, на участке, где зафиксированы массовые нарушения, отказываются пропускать представителей прессы.