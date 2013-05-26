Свобода заявляет о тотальном админресурсе на довыборах в Днепропетровске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

Так, наблюдатели-«свободовцы» на избирательном участке № 037 зафиксировали вброс 40 бюллетеней за правящую кандидатку. Бюллетени были составлены один в один, отметили в партии.

Наблюдатели зафиксировали это правонарушение и составили соответствующий протокол. В то же время заявили в "Свободе", председатель УИК О.М.Еленина препятствует работе наблюдателей и отказывается реагировать на нарушения.

Сейчас на место происшествия прибыли представители милиции и прокуратуры.

Также при выборе зафиксировано тотальное применение админресурса. Так, за Гололобову, которая работает в Университете железнодорожного транспорта, заставляют голосовать студентов этого вуза.

Студентам Университета железнодорожного транспорта сделали временную прописку (на несколько недель), чтобы они могли проголосовать за кандидатку от власти.

«Поскольку в понедельник в учебном заведении начнется зачетная сессия, студенты голосуют за оценки. Они ходят на избирательные участки группами по 10-15 человек, а у УИК их ждут преподаватели, которые контролируют присутствие студентов со списками групп и сведениями о количестве долгов каждого », - отмечают в" Свободе ".

Также наблюдатели сообщают, что на участках выдают бюллетени, не проверяя прописки.

Гололобовой на выборах противостоит националист Кирилл Дороленко, возглавляющий облорганизации «Студенческой Свободы» и является единым кандидатом в депутаты Днепропетровского горсовета от объединенных сил оппозиции.