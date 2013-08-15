Азаров поручил разобраться с проблемами экспорта в Россию

20:26, 15 августа 2013
Политика
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Украина до сих пор не получила от России официального подтверждения нарушения украинскими экспортерами норм законодательства Российской Федерации или Таможенного союза.

Мунтиян говорит, что Украина не получила подтверждения нарушений

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на правительственного уполномоченного Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами – участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

«На данный момент нет документов, подтверждающих, что украинские товаропроизводители нарушили законодательство Таможенного союза или Российской Федерации. Такие документы российская сторона не предоставила», - цитирует пресс-служба Мунтияна.

В то же время, по его мнению, нельзя говорить о том, что проблемы с ввозом украинских товаров в РФ являются следствием каких-либо ограничительных мер – в данном случае речь идет скорее о процедурных моментах.

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«Существует ряд информационных сообщений от украинских предпринимателей об определенных проблемах с прохождением таможенных процедур в РФ в последние несколько дней», - отметил Мунтиян.

По его словам, Украина проанализировала нормативно-правовую базу, на основании которой могло быть принято соответствующее решение. «Действительно, есть общероссийский профиль риска на этапе регистрации декларации и определенный перечень предприятий, но сказать, что это (проблемы при ввозе украинских товаров в РФ – УНИАН) носит массовый характер и есть подтверждающие документы, согласно которым в этот перечень внесены украинские предприятия или товары, сегодня нельзя. Такими документами мы сегодня не располагаем», - подчеркнул Мунтиян.

При этом он не отрицает, что проблема с ввозом украинских товаров в РФ действительно существует. «Премьер-министр поручил разобраться, определиться с фактами и принять соответствующие меры по защите отечественных товаропроизводителей. Если такие вопросы и проблемы возникли, то нужно их урегулировать», - отметил Мунтиян.

По информации правительственного уполномоченного, Минэкономразвития проводит мониторинг ситуации с экспортом украинских товаров в Россию, а также активно сотрудничает с российской стороной для решения возникшей проблемы.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

Украина планирует поднять вопрос о проблемах с украинским импортом на российской таможне на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа в Москве.

На заседании совета ЕЭК от Украины будут присутствовать вице-премьер-министр Юрий Бойко и представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов.

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