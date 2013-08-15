Азаров поручил разобраться с проблемами экспорта в Россию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на правительственного уполномоченного Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами – участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

«На данный момент нет документов, подтверждающих, что украинские товаропроизводители нарушили законодательство Таможенного союза или Российской Федерации. Такие документы российская сторона не предоставила», - цитирует пресс-служба Мунтияна.

В то же время, по его мнению, нельзя говорить о том, что проблемы с ввозом украинских товаров в РФ являются следствием каких-либо ограничительных мер – в данном случае речь идет скорее о процедурных моментах.

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«Существует ряд информационных сообщений от украинских предпринимателей об определенных проблемах с прохождением таможенных процедур в РФ в последние несколько дней», - отметил Мунтиян.

По его словам, Украина проанализировала нормативно-правовую базу, на основании которой могло быть принято соответствующее решение. «Действительно, есть общероссийский профиль риска на этапе регистрации декларации и определенный перечень предприятий, но сказать, что это (проблемы при ввозе украинских товаров в РФ – УНИАН) носит массовый характер и есть подтверждающие документы, согласно которым в этот перечень внесены украинские предприятия или товары, сегодня нельзя. Такими документами мы сегодня не располагаем», - подчеркнул Мунтиян.

При этом он не отрицает, что проблема с ввозом украинских товаров в РФ действительно существует. «Премьер-министр поручил разобраться, определиться с фактами и принять соответствующие меры по защите отечественных товаропроизводителей. Если такие вопросы и проблемы возникли, то нужно их урегулировать», - отметил Мунтиян.

По информации правительственного уполномоченного, Минэкономразвития проводит мониторинг ситуации с экспортом украинских товаров в Россию, а также активно сотрудничает с российской стороной для решения возникшей проблемы.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

Украина планирует поднять вопрос о проблемах с украинским импортом на российской таможне на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа в Москве.

На заседании совета ЕЭК от Украины будут присутствовать вице-премьер-министр Юрий Бойко и представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов.