Эксперт припомнил обещание Москвы при отказе Украины от ядерного оружия

Москва в очередной раз нарушила обещания не применять к Украине любого давления, в том числе экономического характера, в обмен на отказ Украины от ядерного арсенала в 1994 году.

Об этом в интервью DW заявил эксперт по вопросам безопасности, профессор Киевского национального университета Григорий Перепелица. "Это еще раз свидетельствует о том, что международное право для России - это лишь благие пожелания", - сказал Перепелица.

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По его словам, украинское руководство потеряло последние аргументы для ведения переговоров с Москвой на равных. К этому, по мнению Перепелицы, привели отказ от курса на сближение с НАТО и согласие на "вечное базирование" российского Черноморского флота в Крыму.

"Если не сработает нынешний экономический прессинг, следует ожидать зачистки украинских предприятий на российском рынке. А если не сработает и это, Москва пойдет на применение уже не мягкой, а жесткой силы", - уверен Перепелица.

При этом эксперт предполагает, что Москва не ограничится экономическими средствами давления, а может прибегнуть и к силовым.