У Табачника снова заказали учебники по 600 гривен

ГНУ «Институт инновационных технологий и содержания образования» Минобразования и науки Украины заключило ряд соглашений на издание учебников на общую сумму 85,93 млн грн.

Об этом сообщает сайт "Наші гроші" со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Учебник «Литературное чтение. Польский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. 3 класс » будет стоить более 607 грн.

«Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. 3 класс » обойдется государству в 571 грн за экземпляр.

Тиражи этих учебников составляют 198 экземпляров.

Цена на них превышает обещанную Министерством образования и науки, которое уверяло в том, что ему удалось уменьшить стоимость малотиражных учебников по сравнению с предыдущими годами. «Вот для сравнения: стоимость самого дорогого учебника языках национальных меньшинств в 2013 году составляет всего 365,64 гривны, когда, например, стоимость учебника по биологии на языках национальных меньшинств в 2009 году составила 870,50 гривен», - сообщила пресс-служба МОН.

Высокую цену на малотиражные учебники в МОН объяснили тем, что их изготовление «состоит не только из затрат на бумагу, картон, пленку и полиграфические расходы, но и из редакционных и издательских (авторские гонорары, разработка оригинал-макетов, художественные и редакционные расходы) . Указанные расходы по каждому учебнику распределяются на общий тираж, т.е., чем меньше тираж, тем больший процент затрат в общей стоимости учебника».

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"Наши деньги" напоминают, что проверка Счетной палатой ситуации с изданием учебников Министерством образования в 2010-2011 годах выявила следующее: издательства, которым Минобразования поручало издание учебников, заказывали полиграфические услуги в харьковском ООО «Бытэлектротехника» Михаила Шифрина. После этого компания заказывала печать в реальных типографиях, оставляя себе 60-85% от выделенных министерством средств.