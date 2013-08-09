На Донетчине прокуратура предотвратила "дерибан" сотен гектаров земли

В Александровском районе Донецкой области прокуратура предотвратила незаконное предоставление более 380 гектаров земли стоимостью свыше 4 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой Александровского района на минувшей неделе проводились проверки органов государственной власти по распоряжению землями. В ходе проверок было установлено, что земли передавались в аренду без проведения земельных торгов, как это предусмотрено действующим законодательством.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок было установлено, что некоторыми фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными обществами района в течение длительного времени используются земельные участки граждан, умерших, а наследники наследство не приняли.

По этим фактам прокуратурой Александровского района заявлено в суд 7 исков. В настоящее время три из них уже удовлетворены, решения суда вступили в законную силу, а земельные участки переданы в коммунальную собственность.

По словам старшего прокурора прокуратуры Александровского района Натальи Пятун, также прокуратурой внесено представление в поселковый совет, по результатам рассмотрения которого отменено 10 незаконных решений сессий, привлечены к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц (землеустроители сельского совета).

«По отмененным решениям предупреждено незаконное предоставление земель площадью 383 га, общая стоимость которых составила более 4 миллионов гривен», - отметила прокурор.