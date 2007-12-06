Шуфрич объяснил, почему Регионы заблокировали Раду

Народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявил журналистам, что причиной блокирования трибуны Верховной Рады его однопартийцами является попытка не допустить нарушения Регламента ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ШУФРИЧА, представители коалиции пытаются сделать все, чтобы еще до полного формирования комитетов ВР рассмотреть вопрос о назначении премьер-министра. При этом, отметил он, «коалиция тем самым хочет нарушить последовательность рассмотрения вопросов, которая предусмотрена регламентом».

Народный депутат также сообщил, что представители фракции Партии регионов на столах регистрации контролируют явку народных депутатов на вечернее пленарное заседание парламента.

Н.ШУФРИЧ пояснил, что это делается для того, чтобы карточками отсутствующих депутатов не голосовали при рассмотрении вопросов повестки дня.