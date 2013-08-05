Юбилейный сбор поисковых объединений «Аджимушкай. 40 лет исследований» состоится в Керчи

Всеукраинское общественное объединение «Союз« Народная память» совместно с общественной организацией «Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований »при поддержке Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете Министров Украины 8-9 Августа 2013 проведут международный Юбилейный сбор поисковых организаций «Аджимушкай. 40 лет исследований »в г. Керчь, АР Крым, Украина.

Целью сбора является обмен передовым опытом в сфере военно-мемориальной работы и полевых исследований в Украине и Российской Федерации, разработка общих подходов к сбору, анализу и учету полученной информации. Во время мероприятия в формате семинара планируется обсудить формы содействия реализации государственной политики в сфере увековечения памяти погибших в годы войны, пути совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, внедрения современных методов и технологий централизованного сбора и накопления данных, необходимость унификации отчетной документации по результатам поисковых работ.

В работе Юбилейного сбора примут участие представители органов исполнительной власти Украины, члены региональных поисковых и общественных организаций, руководители и специалисты отечественных и зарубежных специализированных предприятий.

В рамках мероприятия предусмотрено посещение поискового лагеря Вахты «Аджимушкай-2013», где продолжается исследование каменоломен, Музея истории обороны подземной крепости. Также состоится презентация книги «Открывая тайны Аджимушкая» и фильма «Подземная цитадель», получивший гран-при Международного фестиваля теле-и радиопрограмм «Победили вместе».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в торжественном открытии Юбилейного сбора поисковых организаций «Аджимушкай. 40 лет исследований »и работе тематического семинара, которые состоятся 8 августа 2013 по адресу: АР Крым, г. Керчь, ул. Московская, 18, пансионат «Киев». Начало в 13:30.

За дополнительной информацией просьба обращаться в пресс-службу ВОО «Союз« Народная Память »: +38 067 249 70 43, +38 063 677 69 69, или poshuk_pr@ukr.net.

Обязательная аккредитация.