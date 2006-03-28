Витренко будет инициировать повторные выборы мэра в Киеве

Лидер блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО заявляет, что ее блок, а также «Оппозиционный блок НЕ ТАК!», Партия регионов и Коммунистическая партия Украины будут инициировать в Киеве повторное проведение выборов, в том числе и по избранию мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отметив, что переговори по этому вопросу начнутся в ближайшее время.

По ее словам, в Киеве не без участия нынешней власти применялись технологии фальсификации выборов.

Так, например, Н.ВИТРЕНКО отметила, что «в Соломенском районе столицы в избирательном округе №221 на избирательных участках №№116, 117, 93, 84, 70, 66, 53, 50, 46, 28, 19 утром 27 марта были сданы в ЦИК протоколы с результатами выборов. Однако на 28 марта результатов голосования по этим протоколам нет на сайте ЦИК».

В связи с этим Н.ВИТРЕНКО, имея на руках копии протоколов с мокрыми печатями, утверждает о пропаже данных документов из названных комиссий, поскольку процент голосования, в частности, за ее блок, на этих участках был высоким. (УНИАН: По результатам голосования в Киевский городской совет на 14.20 обработано 45,12% бюллетеней. БЮТ набрал 24,85% голосов избирателей, Блок Леонида Черновецкого – 12,56%, «Наша Украина» - 9%, блок ПОРА-ПРП – 8,66%, Киевское городское отделение Партии регионов – 5,48%, избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 4,10%, Киевская городская организация СПУ – 3,97%, Народный блок Литвина – 3,61%. Все остальные партии и блоки, которые были в списке, 3-процентный барьер не преодолели).

Вместе с тем Н.ВИТРЕНКО, а также члены ее блока выражают недоумение позицией, которую заняли международные наблюдатели в отношении парламентских выборов в Украине.

По мнению Н.ВИТРЕНКО, поведение международных наблюдателей «можно классифицировать как откровенную профанацию своей миссии на украинских выборах», поскольку, как она пояснила, они должны были не делать поспешные заявления о якобы демократичности прошедших в Украине выборов, а дождаться окончательных результатов и только после этого прокомментировать украинскую избирательную кампанию.

Отвечая на вопрос, как Н.ВИТРЕНКО оценивает выборы мэра Киева, она сказала, что считает необходимым проводить повторные выборы мэра, поскольку «то, что делается с протоколами, то, что пытаются протянуть Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО (на должность мэра), уверена, киевляне с этим не согласятся».

Говоря о Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ, она сказала, что «никогда он не был защитником трудящихся». При этом лидер блока подчеркнула, что, в частности, она считает весьма странным, что расследование уголовных дел о причастности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к двум дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибли люди, не ведется «из-за его депутатской неприкосновенности».

В то же время, возвращаясь к вопросу расстановки политических сил в новом парламенте и создании коалиции, Н.ВИТРЕНКО отметила, что, по ее мнению, «не будет ЮЩЕНКО объединяться с Партией регионов». При этом она добавила, что коалиция будет создана между блоком Н.ВИТРЕНКО, Партией регионов и КПУ.

Лидер блока в контексте сказанного заверила, что «у нынешней власти не получится не пропустить блок ВИТРЕНКО в парламент». «Если, не дай Бог, у нас не получится мирным путем прийти в парламент, будем устраивать акции протеста», - заявила она.