Политолог: Арест Мельника - симптоматичное событие

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “ПЕНТА” Владимир Фесенко считает, что ответ на вопрос, что стоит за арестом ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, общество получит позже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал на пресс-конференции.

“Что это - борьба с коррупцией, или внутренняя борьба между разными группами влияния, в частности борьба за руководство этим университетом... Я думаю, что ответ на этот вопрос мы получим не сейчас, а немного позже”, - сказал Фесенко.

Политолог считает арест Мельника “симптоматичным событием”, поскольку вопрос коррупции и вопрос внутренних конфликтов интересов как политических, экономических и административных, сейчас достаточно актуален в украинской политике.

Фесенко прогнозирует, что подобные инциденты еще будут в будущем. “Я думаю, что это не последний такой инцидент, мы еще увидим подобные инциденты дальше”, - добавил он.

Он также считает, что арест Мельника является демонстрацией власти того, что уголовное преследование касается не только представителей оппозиции.

“Нужно демонстрировать, что и свои могут стать жертвами, и нужно демонстрировать также борьбу с коррупцией”, - сказал он.