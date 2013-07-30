Участник инцидента в Азовском море: россияне стреляли по рыбакам из автомата

Выживший после столкновения катера береговой охраны Пограничной службы России и украинского баркаса в Азовском море рыбак Александр Федорович уверен, что российские пограничники ничего не сделали для спасения тонущих рыбаков.

Об этом пишетгазета”Вести”.

В частности, жена рыбака Марина передала «Вестям» слова Федоровича о том, что по украинским рыбакам российские пограничники открыли огонь без предупреждения. «Сами пограничники говорят, что произвели три выстрела в воздух, но Саша мне рассказал, что по ним стреляли автоматными очередями», - заявила жена рыбака.

Кроме того, она отметила, что после того как Федоровича вытащили из воды и он рассказал, что с ним были еще четыре человека, пограничники не стали предпринимать никаких мер для их поиска, ждали вызванных спасателей, на которых и взвалили поиски утопающих. Именно это, по мнению Федоровича, стало причиной гибели остальных рыбаков, которых можно было еще спасти.

Марина обращает наше внимание еще на один нюанс: «В Ростове-на-Дону я встречалась с нашим консулом и поинтересовалась, в скольких милях от нашего берега они находились. Мне ответили — 9 миль, а это — нейтральные воды».

При этом источники “Вестей” в Донецком погранотряде сообщили, что на Азовском море, в отличие от Черного, вообще нет нейтральных вод, поскольку границы не демаркированы, и нарушением таковых фактически считается причаливание судна уже к самому берегу. То есть нарушения границ со стороны рыбаков не было. В то же время, по словам пограничников, любое судно обязано отреагировать на требование пограничного катера остановиться и предъявить документы.

Ранее российские пограничники заявили, что лодка украинцев сама перевернулась. Они предпринимали много попыток связаться с нарушителями границы, но тщетно. В итоге было принято решение сблизиться с лодкой и ее осмотреть. Но нарушители совершили опасный маневр и перевернулись, одного из членов экипажа пограничники подняли на борт.

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Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Два рыбака погибли. Позже были найдены тела третьего и четвертого рыбаков. Одного из членов экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянном, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.