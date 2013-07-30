СМИ: встреча Квасневского и Кокса с Януковичем состоится сегодня в Крыму

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс в ходе своего визита в Украину планируют провести встречи с Президентом Виктором Януковичем и экс-главой украинского правительства Юлией Тимошенко.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, встреча Квасневского и Кокса с Януковичем состоится сегодня в Крыму.

С Тимошенко Квасневский и Кокс встретятся в среду, 31 июля, в Харькове.

Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европарламента - бывший Президент Польши Квасневский и экс-глава Европарламента Кокс - прибыли в Украину с трехдневной миссией 29 июля.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялось несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.