Лутковская не видит правовых оснований для лечения Тимошенко за границей

Об этом она сказала в интервью газете “День”.

На вопрос, каковы шансы на то, что Тимошенко поедет на лечение в Германию, и имеет ли она какое-то влияние на этом этапе, ведь институт Уполномоченного сыграл свою роль в освобождении Юрия Луценко, Лутковская ответила: “Я хотела бы разделить эти два дела - Тимошенко и Луценко. По делу Луценко я использовала возможность обращения в Комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования, потому что Конституция Украины содержит соответствующее право Президента, а УПК содержит соответствующее положение. Обращаясь в Комиссию, я видела определенные правовые основания для такого обращения. Что касается дела Тимошенко и ее лечения за границей, то правовых оснований я пока не вижу. Потому повлиять на этот процесс не вижу никакой возможности”.

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Она отметила, что не может понять, что означает сегодня определение “политические заключенные”.

“Я, честно говоря, не знаю ни одного человека в Украине, который был бы заключен только в связи с тем, что она занимается политической деятельностью. Я знаю людей, которые имели в прошлом опыт работы в правительстве или других структурах, но при этом они, так или иначе, осуществили какие-то действия, которые стали основанием для вынесения решения судом. А судебные решения - не моя компетенция, как и их оценка. То есть, не сугубо политическая деятельность была бэкграундом для преследования. Более того, я даже такой статьи не знаю в Уголовном кодексе - “за политическую деятельность”.