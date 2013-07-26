Адвокат назвал условия, которых достаточно для лечения Тимошенко за рубежем

По словам Сирого, речь идет о желании самой Тимошенко лечиться и договоренности между правительствами Украины и Германии.

«Если исходить из того, что официально готовность осуществить такое лечение заявила Германия, то подтверждение должно быть с немецкой стороны с указанием соответствующих условий и согласие украинской стороны на проведение этой гуманитарной миссии», - заявил защитник Тимошенко в эфире Радио Свобода.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что лечение Тимошенко за границей не предусмотрено законодательством.