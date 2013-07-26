Адвокат назвал условия, которых достаточно для лечения Тимошенко за рубежем
09:01, 26 июля 2013Политика
2266 0
Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Николай Сирый назвал два условия, которых достаточно для лечения его подзащитной в Германии.
Сирый говорит, что достаточно межправительственного соглашения и желание
По словам Сирого, речь идет о желании самой Тимошенко лечиться и договоренности между правительствами Украины и Германии.
«Если исходить из того, что официально готовность осуществить такое лечение заявила Германия, то подтверждение должно быть с немецкой стороны с указанием соответствующих условий и согласие украинской стороны на проведение этой гуманитарной миссии», - заявил защитник Тимошенко в эфире Радио Свобода.
По теме: Глава МИД Германии напомнил о возможности лечить Тимошенко у них
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что лечение Тимошенко за границей не предусмотрено законодательством.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter