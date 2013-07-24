Ассоциация с ЕС оторвет Украину от России - польские депутаты

Кроме того, подписание Соглашения об ассоциации вернет Украину в семью европейских стран. Такое мнение высказали участники конференции «Украина – ЕС: перспективы и надежды».

В частности, по мнению Анджея Домбровского, депутата Сейма от «Польской крестьянской партии», присоединение Украины к ЕС станет важным фактором безопасности для Польши.

«Сейчас решается вопрос, вступит ли Украина в ЕС, или надолго останется в сфере влияния России. Для нас это должно быть главным приоритетом. Он имеет важное значение для нашей безопасности. Мы должны сделать все, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС», — заявил Домбровский.

Его коллега по парламенту, Бартош Ковнацкий, депутат от партии «Право и справедливость» отметил, что Украина должна присоединиться к Европе ради внедрения у себя стандартов и ценностей передовой цивилизации.

«Я никогда не был фанатом Европейского Союза. Я принадлежу к растущему числу людей, которые считают, что в своем нынешнем виде, он долго не протянет. Тем не менее, я считаю, что мы должны стремиться к скорейшему подписанию соглашения об Ассоциации ЕС и Украины. Не для того, чтобы Украина вкусила радость общения с дико разросшейся бюрократией ЕС, но только для того, чтобы она вспомнила, что принадлежит к семье европейских стран, и что – с учетом достижений цивилизации нашего континента,которая стоит на основе римского права и христианских ценностей – обязуется соблюдать определенные правила поведения», — заявил Ковнацкий.