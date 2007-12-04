Тимошенко вопреки мнению Ющенко внесла законопроект про армию

Народные депутаты от БЮТ зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе (относительно отмены срочной воинской службы и перехода на воинскую службу по контракту).

Как указывается на официальном сайте Верховной Рады, инициаторами проекта закона являются Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Андрей ПОРТНОВ.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что, по их мнению, отменить срочную воинскую службу и перейти на воинскую службу по контракту можно уже с 1 января 2008 года.

Целями и заданиями принятия этого закона названо построение в Украине боеспособной профессиональной армии.

В частности, проектом предлагается внести изменения в Закон Украины „О воинской обязанности и воинской службе”, согласно которым:

- отменить срочную воинскую службу;

- установить, что призыв на воинскую службу может осуществляться лишь в особый период (в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой), или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации, или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период по окончании военных действий).

Авторы законопроекта отмечают, что в случае вступления этого закона в действие с 1 января 2008 года, для его введения необходимо:

- на содержание солдат-контрактников - 1 млрд. 539 млн. 408 тыс. грн.;

- на содержание офицеров и прапорщиков (43 350 лиц) - 2 млрд. 286 млн. 900 тыс. грн. (из расчета 4500 грн. на человека с учетом всех категорий);

- на заработную плату вольнонаемных работников (26 831 лиц) - 643 млн. 944 тыс. (из расчета 2000 грн. на человека).

Всего на содержание контрактников необходимо 4 млрд. 470 млн. 252 тыс. грн.

При этом авторы законопроекта отмечают, что на содержание личного состава Вооруженных Сил Украины в Законе Украины о Госбюджете на 2007 год предусмотрено 5 млрд. 108 млн. 845,2 тыс. грн. “Таким образом, принятие этого проекта не приведет к увеличению расходов из Госбюджета”, - подчеркивается в пояснительной записке.

В пояснительной записке к законопроекту возможность отмены призыва уже с 1 января 2008 года авторы проекта, среди прочего, аргументируют таким образом: “В конце сентября 2007 года Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в 2009 году состоится последний набор юношей-призывников в ряды Вооруженных Сил Украины, а в 2010 году украинская армия полностью перейдет на профессиональную основу”.

Напомним, что во время обсуждения коалиционного соглашения НУ-НС и БЮТ одним из камней преткновения стал вопрос сроков перехода на контрактную армию. В частности, нардепы от НУ-НСа настаивали на том, что лидер БЮТа не может от своего имени раздавать избирателям обещания, за реализацию которых должен отвечать Ющенко как Главнокомандующий.