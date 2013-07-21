Эксперт: Янукович становится заложником «царского» положения

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает маловероятной отставку министра внутренних дел Виталия Захарченко, несмотря на рост недовольства украинцев работой милиции. Об этом он заявил в комментарии изданию Тиждень.

«У Януковича просто нет запасных игроков такого уровня, кто мог бы заменить Захарченко. Большая проблема заключается в том, что президент не вырастил новых «легенд», только хорошо знакомых. Он не работает сегодня с профессионалами. На первом месте - принцип личной преданности. А Захарченко очень хорошо вписывается в эту схему. Поэтому в ближайшее время, несмотря на рост конфликтности населения с правоохранительными органами и милицией в частности, отставки Захарченко не будет », - считает эксперт.

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По словам политолога, акции протеста против произвола милиции в большей степени отражаются на репутации самого Януковича, чем Захарченко.

«Янукович сам виноват, потому что построил такую ​​иерархическую систему: если возникает определенный кризис и «бьет» по определенной личности, то в конечном итоге репутацию теряет один единственный человек - Янукович. Это - обратная реакция его «царского» положения. В данном случае, что бы ни происходило в украинской милиции, отвечать будет не Захарченко, потому что он назначен и может быть уволен, а Янукович. То есть путем дискредитации Захарченко дискредитируют президента », - заявил Небоженко.

По его мнению, Захарченко не контролирует милицию.

«Конечно нет. В иерархической системе или ты зарабатываешь деньги, или выполняешь государственную роль. Если в милицию попадает коррупция, то как ее можно контролировать? Там не может действовать норма, приказ, там действуют только деньги..», - считает политолог.

Как известно, после событий во Врадиевке Николаевской протесты против произвола милиции докатились до Киева.