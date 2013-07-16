«Свобода» просит пресечь деятельность неонацистской группировки в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», Леонов утверждает, что «группа радикально настроенных российских нацистов открыто действует на территории Крыма».

«Они регулярно проводят боевые учения и выкладывают в интернет-сети фотографии с боевых тренировок. Молодчики называют себя «Керченское отделение РНЕ», - заявил он.

По словам Леонова, организация «Русское национальное единство» существует уже почти 20 лет и «открыто пропагандирует преимущество русской нации над другими нациями и расами», а одна из основных идей сообщества – присоединение Крыма к России, что «непосредственно угрожает безопасности Украины».

Народный депутат требует провести немедленную тщательную проверку изложенных в обращении фактов и взять это дело на личный контроль генпрокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ.

Леонов также требует принять меры по обезвреживанию этих группировок на территории Украины, которые является «опасными для государственной и территориальной целостности Украины и несут угрозу жизни граждан».