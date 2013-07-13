Яценюк требует от Януковича ветировать вексельные законы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Таким образом Вы могли бы продемонстрировать политическую ответственность, экономический профессионализм и личную незаинтересованность в широких коррупционных возможностях, которые открывают эти законы», - говорится в письме к Президенту.

Яценюк подчеркнул, что выпуск векселей не решает проблемы долгов, а лишь откладывает ее на будущее. Приравнивание финансового казначейского векселя к выдаче плательщику налога суммы бюджетного возмещения «означает шаг назад – к неденежным формам расчетов как между предприятиями, так и бюджетом и предприятиями».

«Как свидетельствует украинская практика, в таких случаях чаще всего происходит рост задолженности и неплатежей», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

По теме: Миндоходов сделает НДС-векселя привлекательными

Как известно, отмечает Яценюк, украинское правительство накопило огромные долги перед экспортерами по возвращению НДС. Для многих компаний возмещение задолженности - это вопрос выживания. В то же время, чтобы получить за векселя «живые деньги», владельцы должны будут продавать их со значительным дисконтом - по оптимистическому сценарию, за векселя на рынке Украины можно будет получить на 60% меньше их номинальной стоимости.

Яценюк предостерегает, что в среднесрочной перспективе создается угрожающая ситуация «лавины неплатежей»: «Предприятия начнут страховаться более высокими ценами на свою продукцию, поскольку будут учитывать риски того, что за товары или услуги контрагенты могут заплатить не полностью «живыми деньгами». Таким образом, можно прогнозировать отказы в принятии векселей, ведь их обращение обычно пытаются ограничить. Состоится накопление внутренних долговых обязательств (долговая «пирамида»), что, вместе с невозможностью рассчитаться за ними без новых заимствований (или новых объемов специализированных средств, в частности векселей), создает для экономики в среднесрочной перспективе угрожающую ситуацию «лавины неплатежей», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

Кроме того, отметил он, предлагаемые вексельные схемы создают крайне опасный прецедент для системы государственного управления, поскольку украинское правительство может «привыкнуть» возвращать задолженности и долги векселями или другими квази-деньгами: «Это будет иметь и негативные социальные последствия: отсутствие оборотных средств у предприятий означает также отсутствие ресурсов на выплату зарплаты. С одной стороны, будет происходить ухудшение условий выплаты зарплаты и рост задолженности по ней, с другой – рост задолженностей населения, в первую очередь, за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, внедрение вексельной системы расчетов создает угрозу для финансов предприятий, платежеспособности населения, а с тем и финансовой системы страны в целом».

По теме: Немцы прогнозируют, что инвесторы будут терять на украинских векселях до 30%

Наконец, отмечает председатель фракции «Батькивщина», законы, которые анализируются, несут в себе большие коррупционные риски. Они ухудшают прозрачность и прочность финансовой системы, дают возможности аккумулирования значительных средств в отдельных частных специализированных структурах, которые имеют крепкие связи с финансовым руководством страны: «Используя возможности доступа к значительным государственным ресурсам, они смогут выкупать бумаги со значительным дисконтом. Такие специализированные структуры будут устанавливать как уровень дисконта, так и порядок погашения обязательств, а также формально или неформально будут требовать дополнительных вознаграждений у зависимых экономических объектов».

«Поэтому убежден, что приведенные аргументы являются достаточными для того, чтобы требовать от Вас применить вето к законам Украины №2290-а и №2847», - отметил Яценюк.