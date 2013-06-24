Азаров уверяет, что желает «скорейшего разрешения» дела Тимошенко

Об этом он заявил в интервью проекту «УНИАН – Новости ЕС» за несколько часов до начала заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

«Конечно же, как премьер-министр, участвующий в переговорном процессе с ЕС, сталкивающийся с вызванными «делом Тимошенко» препятствиями на интеграционном пути, просто как гражданин, в конце концов, я желаю скорейшего разрешения этой коллизии», – сказал он.

При этом Азаров отметил, что вопрос должен решаться в рамках судебной системы.

«Нужно, наконец, осознать, что в Украине, как и в любой стране Евросоюза, вмешательство в дела суда недопустимо», – подчеркнул он.

Украинский премьер также выразил убеждение в том, что было бы неправомерно связывать европейскую интеграцию Украины с «отдельно взятым судебным процессом». «Ассоциация Украины с ЕС – это большая цель, адаптация украинского правосудия к европейским стандартам – это важная составляющая общего процесса. И реализована она будет тем лучше, чем более высоких уровней взаимодействия и сотрудничества мы достигнем», – подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, дело Тимошенко вызвало обеспокоенность в ЕС, который назвал его примером выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», запланированного на конец ноября этого года, при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения об ассоциации, – в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.