Главное за день: обзор топ-новостей

Украина может компенсировать убытки от спецпошлины на авто членам ВТО

Украина предложила членам ВТО, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлины на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

Россия впервые рассекретила данные о запасах нефти и газа

Объем запасов нефти в РФ на 1 января 2012 года составлял 17,8 миллиарда тонн, газа - 48,8 триллиона кубометров по категории АВС1; по категории С2 запасы нефти оцениваются в 10,9 миллиарда тонн, газа - в 19,6 триллиона кубометров.

Cейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию геноцидом

Главная законодательная палата Польши, Сейм, на своем заседании в пятницу отказалась назвать Волынскую трагедию - кровавый польско-украинский конфликт - "геноцидом" поляков. Вместо этого Сейм назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой с признаками геноцида".

В Украине приостановили выдачу прав с чипами: водители жалуются на цену

В Департаменте ГАИ сообщили, что выдача чипированных прав приостановлена ​​на неопределенный срок из-за частых жалоб граждан. Больше всего нареканий у граждан вызвала цена удостоверений нового образца: права подорожали с 198 до 250 гривен.

В Николаеве - вооруженное нападение на инкассаторов

В Николаеве совершено вооруженное нападение на инкассаторское авто: двое нападавших и один из инкассаторов были убиты. Позже по делу о нападении на инкассаторов появилось четвертое убийство - нашли тело таксиста с простреленной головой. По данным источников, один из нападавших оказался бывшим оперуполномоченным управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Из-за Врадиевского дела уволили начальника милиции Николаевщины

За недостатки в организации деятельности подчиненного подразделения из органов внутренних дел уволен начальник УМВД Николаевской области Валентин Парсенюк, его заместитель и начальник кадрового подразделения УМВД.

Сноуден попросил убежища в России и пообещал не вредить США

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден на встрече с правозащитниками заявил, что просит политического убежища в России.