Украина может компенсировать убытки от спецпошлин на авто членам ВТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, такое предложение украинской стороны было озвучено 11 июля в Женеве в ходе заседания Совета по торговле ВТО.

“Делегацией Украины было отмечено стремление найти взаимную договоренность с Россией и другими заинтересованными странами-членами, предусматривающую компенсацию с менее отрицательным влиянием на международную торговлю”, - говорится в сообщении пресс-службы.

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При обсуждении вопроса о введении спецпошлин на импорт украинская сторона подчеркнула, что решение применить спецпошлины было результатом “тщательного и объективного расследования”, проведенного соответствующими органами власти в Украине, которые сделали вывод, что в результате значительного увеличения импорта автомобилей отечественная автомобильная промышленность находится под угрозой нанесения ей серьезного ущерба.

“Согласно положениям Соглашения ВТО о защитных мерах, в случае возникновения такой угрозы, и учитывая результаты расследования, странам-членам разрешается вводить временные защитные меры на прозрачной и недискриминационной основе, как это сделала Украина”, - говорится в сообщении.

Было заявлено также, что Украина готова продолжить консультации по разрешению спорных вопросов для того, чтобы найти общее решение, “учитывая при этом право Украины принять меры, предусматриваемые правилами ВТО в случае возникновения угрозы серьезного ущерба”.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года).

Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.