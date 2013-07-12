В Украине приостановили выдачу прав с чипами: водители жалуются на цену

Об этом сообщил начальник ГАИ Украины Владимир Астапкович.

«Да, выдача таких удостоверений приостановлена», — сказал он в комментарии газете Сегодня.

В Департаменте ГАИ сообщили, что выдача чипированных прав приостановлена спецпостановлением Кабмина на неопределенный срок из-за частых жалоб граждан. Больше всего сетований граждан вызвала цена удостоверений нового образца: права подорожали с 198 до 250 гривень.

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«Выдача была приостановлена в июне после обращений граждан. Мы пошли навстречу. То есть возобновились постановления, которые раньше были отменены, и документы с чипами сегодня не применяются. Мы вернулись к старым образцам», — прояснил главный инспектор ГАИ Вячеслав Шмелев.

В автоинспекции не исключают, что правительство вернет права с чипами, но когда — не знают.