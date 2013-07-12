Сноуден попросил убежища в России

Об этом сообщила одна из участниц встречи член Общественной палаты Ольга Костина. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на сайте ИТАР-ТАСС.

Встреча началась в 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву). Как сообщил представитель аэропорта, в ней участвуют 13 человек.

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В частности, это депутат Госдумы Вячеслав Никонов, адвокаты Анатолий Кучерена и Генри Резник, глава московского представительства Amnesty International Сергей Никитин, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, член Общественной палаты Ольга Костина и другие. Также в аэропорту находится несколько сотен представителей СМИ.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личного обращения Сноудена по поводу политического убежища в Кремле пока не получали, но условия предоставления политубежища остаются прежними.

Как сообщает агенство, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для того, чтобы остаться в России, Сноуден должен отказаться от деятельности, наносящей вред Соединенным Штатам.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил по итогам встречи, что Сноуден не намерен впредь наносить ущерб США.

Позже один из правозащитников сообщил, что Сноуден не исключает своего переезда в одну из латиномериканских стран, но все же будет просить временное убежище в России.

Около 17:45 по московскому времени (16:45 по Киеву) встреча правозащитников со Сноуденом завершилась.

После встречи адвокат Генри Резник подтвердил, что Эдвард Сноуден действительно попросил политического убежища и просит правозащитников поддержать его.

Напомним, автор утечки информации спецслужб США Эдвард Сноуден уже третью неделю живет в транзитной зоне аэропорта, которую не может покинуть, поскольку его американский паспорт аннулирован.