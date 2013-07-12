СМИ: Один из налетчиков на инкассаторов в Николаеве работал в СБУ

Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на источники в областном управлении милиции.

По данным издания, экс-сотрудник СБУ 1982 года рождения весной 2013 года был уволен с занимаемой должности. Службу мужчина проходил в Снегиревском межрегиональном отделе.

Также стало известно, что второй 29-летний нападавший ранее задерживался сотрудниками милиции по статье «Мелкое хулиганство» и оба убитых инкассатором грабителя являются жителями Николаева.

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По словам источника, в инкассаторском автомобиле «Укрпочты» находилось З млн грн для выплаты пенсий.

Также издание сообщает о версии наличия третьего нападавшего, которому удалось скрыться. Поэтому в Николаеве был объявлен план-перехват «Сирена».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве совершено вооруженное нападение на инкассаторское авто: двое нападавших и один из инкассаторов убиты.

Позже в деле о нападении на инкассаторов появилось четвертое убийство – под Зайчевским нашли тело таксиста с простреленной головой.

Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).