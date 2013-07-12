СМИ: Один из налетчиков на инкассаторов в Николаеве работал в СБУ
Один из нападавших на инкассаторскую машину в Николаеве в пятницу, 12 июля, оказался бывшим оперуполномоченным управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на источники в областном управлении милиции.
По данным издания, экс-сотрудник СБУ 1982 года рождения весной 2013 года был уволен с занимаемой должности. Службу мужчина проходил в Снегиревском межрегиональном отделе.
Также стало известно, что второй 29-летний нападавший ранее задерживался сотрудниками милиции по статье «Мелкое хулиганство» и оба убитых инкассатором грабителя являются жителями Николаева.
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По словам источника, в инкассаторском автомобиле «Укрпочты» находилось З млн грн для выплаты пенсий.
Также издание сообщает о версии наличия третьего нападавшего, которому удалось скрыться. Поэтому в Николаеве был объявлен план-перехват «Сирена».
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве совершено вооруженное нападение на инкассаторское авто: двое нападавших и один из инкассаторов убиты.
Позже в деле о нападении на инкассаторов появилось четвертое убийство – под Зайчевским нашли тело таксиста с простреленной головой.
Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).