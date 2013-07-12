Россия впервые рассекретила данные о запасах нефти и газа

Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, который обнародовал информацию на совещании о госбалансе и классификации запасов нефти и газа.

Ранее, 5 июля, правительство РФ приняло постановление, снимающее гриф секретности со сведений о балансовых запасах нефти и газа, растворенного в нефти. До этого они являлись государственной тайной.

Министр пояснил, что озвученная информация по запасам является официальной, в отличие от ранее публиковавшихся оценок. "Это официальные данные, все остальное - спекуляции", - сказал Донской журналистам перед совещанием.

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Он добавил, что в 2012 году по результатам геологоразведки разведанные запасы жидких углеводородов в РФ (нефть и газовый конденсат) приросли на 650 миллионов тонн, свободного газа - на 800 миллиардов кубометров. Открыто 49 месторождений, в том числе месторождение Великое (ЗАО "Нефтегазовая компания АФБ"), извлекаемые суммарные запасы которого по категориям С1+С2 составляют 42,3 миллиона тонн нефти; имени Мазура (ОАО "Роснефть") - 39,7 миллиона тонн нефти; месторождение Ильбокичское (ОАО "Газпром") - 59 миллиардов кубометров газа.

Как считают эксперты, снятие грифа секретности с данных о запасах углеводородов не окажет влияния на котировки акций публичных компаний нефтегазового сектора, поскольку они уже давно публикуют информацию по запасам своих месторождений, рассчитанную по международным системам классификации. Об этом заявил содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий Бирг.

"Это был анахронизм, потому что о запасах крупнейших публичных компаний и так все знали, поэтому это технический шаг, который на инвестиционную привлекательность торгуемых нефтегазовых компаний повлиять не должен", - сказал Бирг агентству "Прайм".