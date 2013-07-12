Из-за врадиевского дела уволили начальника милиции Николаевщины

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, заключение служебного расследования было озвучено сегодня, 12 июля, на заседании расширенной коллегии МВД Украины.

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«По его результатам из органов внутренних дел уволены 9 работников милиции Николаевской области, трое – освобождены от занимаемых должностей, еще трое – предупреждены о неполном должностном соответствии», - говорится в сообщении.

Как отметили в УСО, проведение объективного расследования происшествий во Врадиевском районе Николаевской области министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко поручил комиссии, возглавляемой начальником Главного штаба МВД Владимиром Березаном.

Он озвучил результаты работы комиссии, которая тщательным образом проверяла обстоятельства происшествий во Врадиевке, а также принимала жалобы от граждан. Личный прием заявителей осуществлял и первый заместитель министра внутренних дел Виктор Дубовик.

За время работы комиссии во Врадиевке к представителям МВД обратились 94 гражданина. Среди них, кроме жителей Врадиевского района, также были жители прилегающих населенных пунктов, говорится в сообщении.

По результатам изучения обращений комиссия определила причины и условия, которые привели к чрезвычайному происшествию с участием работников милиции. Среди основных причин – ощущение безнаказанности и круговая порука, на которых базировалась деятельность части работников Врадиевского райотдела.

За недостатки в организации деятельности подчиненного подразделения из органов внутренних дел уволены начальник УМВД Николаевской области Валентин Парсенюк, его заместитель и начальник кадрового подразделения УМВД, проинформировали в МВД.

От занимаемых должностей были освобождены трое работников областного подразделения внутренней безопасности. Кроме того, за допущенные нарушения уволен почти весь руководящий состав Врадиевского РО.

Напомним, что ранее из органов внутренних дел были уволены начальник Врадиевского райотдела милиции Виталий Синицкий, а также работники этого отдела Дмитрий Полищук и Евгений Дрыжак.