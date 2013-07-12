В Николаеве - вооруженное нападение на инкассаторов: 2 человека погибли

Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД в Николаевской области.

Сигнал о происшествии на телефонную спецлинию «102» поступил около 8:00 часов от очевидца.

"Водитель инкассаторского автомобиля и один из нападавших погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Экспертом при осмотре тела погибшего нападающего обнаружено, что под камуфляжной одеждой, в которую был одет мужчина, были светлые джинсы и светлая футболка.

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Также правоохранители установили, что денежные средства злоумышленники не похитили.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.

Следственным отделением Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство».