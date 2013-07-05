И.о.мэра Николаева: до какого-то периода я молчал

Как передает корреспондент УНИАН, об сообщил исполняющий обязанности мэра города, секретарь Николаевского горсовета Владимир Коренюгин в эфире телеканала «НИС-ТВ» 3 июля.

«Проблема очень серьезная, - отметил Коренюгин. - До какого-то периода я молчал, потому что выходили из ситуации, как-то ее варьировали. Сегодня в Госказначействе лежит на 20 с половиной миллионов наших платежек, которые обеспечены финансовыми поступлениями от городской громады. То есть, они у нас в бюджете есть, но казначейство их не выпускает".

Он уточнил: "2,2 млн лежит там (в казначействе — УНИАН) - это деньги на 143-й детский сад на Намыве. Если бы мы сегодня взяли эти деньги, я даю гарантию, что в этом году мы бы запустили новый детский садик на 240 мест в той зоне, где он нужен. Там лежит 1,5 млн грн на наш сквер «Сердце города». Они лежат уже три недели, и только 88 тысяч прошло".

"Мы сегодня не можем продолжать работы. И я понимаю подрядчика, когда он сталкивается с такими проблемами" - подчеркнул и.о. мэра.

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По словам Коренюгина, "еще около 1,8 млн грн из Госказначейства до сих пор не поступило на счета предприятия «Николаевзеленхоз», которым руководит депутат горсовета Виктор Буров. Из-за этого предприятие не может выполнять работы по покосу травы, уборке деревьев и так далее».

Кроме того, отметил руководитель города, из-за проблем с перечислением средств «тормозятся» ремонты крыш и дорог, не хватает средств, чтобы подключить флюорограф в городской больнице скорой медицинской помощи, на что требуется 21 тыс. грн.

Коренюгин подчеркнул, что принимал меры для решения проблемы, несколько раз обращался к губернатору Николаю Круглову.

«Однако, я уверен, что решение этой проблемы зависит не только от губернатора, это всеукраинская проблема, - сказал он. - Если ее сейчас не решить, могут возникнуть огромные проблемы. Я хотел бы, чтобы меня услышали все-все. Я благодарен тем, кто понимает, и мы как-то с ними сегодня — кого-то уговорили, где-то перебросили средства... Но это не система работы. Это даже не ручное управление, это что-то ниже».