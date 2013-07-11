Корнацкий заявляет об очередном нападении на свой бизнес - поджог (фото)

На этот раз нанести ущерб собственности Корнацкого пытались путем поджога, сообщил сам оппозиционер в своем Facebook.

"Сегодня состоялась попытка поджога полей ООО «Агрофирма Корнацких» возле села Каменная Балка. Неизвестный мужчина умышленно поджег поле, на котором созревала озимая пшеница, которую на днях должны были собрать комбайны агрофирмы. К счастью, огонь и дым своевременно увидели местные жители и сообщили охране предприятия. Через несколько минут на месте уже были несколько человек, которые самостоятельно, используя ветви соседних деревьев сбили, а затем и потушили пламя ", - сообщил Корнацкий.

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Охранникам удалось задержать поджигателя, которым оказался безработный мужчина.

"Он признался, что умышленно бросил спичку, ведь его об этом «попросили» трое парней на рынке Первомайска. По словам мужчины, у него есть долги перед определенными местными криминальными элементами, и ему пообещали «списать» эти долги, если он подожжет одно из полей по дороге к Каменной Балке", - утверждает Корнацкий.