В ВР посчитали «тушек»: 9 фактических и 4 потенциальные

На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало в парламенте девять фактических «тушек» и четыре потенциальных.

Об этом в эфире «5 канала» заявил член движения «Чесно», директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

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«На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало 9 ​​тушек в парламенте - это отец и сын Табаловы, Владимир Купчак, Вячеслав Кутовый Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Игорь Скосар, Роман Стаднийчук, Василий Кравчук. И 4 тушки, как говорят, на подходе », - заявил Таран.