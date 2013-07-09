В ВР посчитали «тушек»: 9 фактических и 4 потенциальные

11:09, 09 июля 2013
Политика
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На сегодня в Верховной Раде 9 фактических «тушек» и 4 потенциальные, - движение «Чесно».

В парламенте посчитали «тушек»

На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало в парламенте девять фактических «тушек» и четыре потенциальных.

Об этом в эфире «5 канала» заявил член движения «Чесно», директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

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«На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало 9 ​​тушек в парламенте - это отец и сын Табаловы, Владимир Купчак, Вячеслав Кутовый Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Игорь Скосар, Роман Стаднийчук, Василий Кравчук. И 4 тушки, как говорят, на подходе », - заявил Таран.

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