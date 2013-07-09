В ВР посчитали «тушек»: 9 фактических и 4 потенциальные
11:09, 09 июля 2013Политика
1342 0
На сегодня в Верховной Раде 9 фактических «тушек» и 4 потенциальные, - движение «Чесно».
В парламенте посчитали «тушек»
На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало в парламенте девять фактических «тушек» и четыре потенциальных.
Об этом в эфире «5 канала» заявил член движения «Чесно», директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.
По теме: Арбузов открещивается от «тушек»
«На сегодняшний день движение «Чесно» насчитало 9 тушек в парламенте - это отец и сын Табаловы, Владимир Купчак, Вячеслав Кутовый Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Игорь Скосар, Роман Стаднийчук, Василий Кравчук. И 4 тушки, как говорят, на подходе », - заявил Таран.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter