Арбузов открещивается от «тушек»
11:13, 05 июля 2013Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что не имеет никакого отношения к “тушкам” в Верховной Раде.
Комментировать обвинения Арбузов не захотел
Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству народный депутат от «УДАРа» Павел Розенко задал Арбузову вопрос по поводу информации, что его аппарат якобы занимается в парламенте “финансово-хозяйственной деятельностью” и якобы предоставляет депутатам от оппозиции деньги за выход из фракций.
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В ответ Арбузов сказал: “Это ложь” и добавил, что ничего не будет комментировать.
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