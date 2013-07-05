Арбузов открещивается от «тушек»

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству народный депутат от «УДАРа» Павел Розенко задал Арбузову вопрос по поводу информации, что его аппарат якобы занимается в парламенте “финансово-хозяйственной деятельностью” и якобы предоставляет депутатам от оппозиции деньги за выход из фракций.

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В ответ Арбузов сказал: “Это ложь” и добавил, что ничего не будет комментировать.