Оппозиция все еще ожидает решения Партии регионов относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк журналистам после встречи оппозиционных лидеров с послами Евросоюза, аккредитованными в Украине.

Яценюк выразил удивление, почему власть не спешит принимать законы, нужные для евроинтеграции. По его словам, оппозиция даже разработала эти законопроекты вместо власти. “Мы за них подготовили проекты. Так теперь они не хотят созвать внеочередную сессию”, - сказал Яценюк.

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Как заявил председатель фракции «Батькивщина», для созыва сессии может быть достаточно решения Согласительного совета.

«Мы ожидаем, когда Партия регионов даст ответ, готовы ли они и в какой срок созвать внеочередную сессию. У нас законопроекты готовы», - сказал Яценюк, добавив, что оппозицию устраивает любая дата проведения такой сессии.

«Пусть они скажут, когда будут готовы», - отметил Яценюк. По его словам, к осени, если Украина хочет подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, нужно принять данные законы.