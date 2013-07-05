Ефремов об оппозиции: они здесь воз поставили впереди лошади

12:38, 05 июля 2013
Политика
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Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов советует оппозиции не заниматься пиаром, заявляя о необходимости проведения внеочередной сессии.

Ефремов советует оппозиции не заниматься пиаром, инициируя внеочередную сессию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли его политическая сила инициативу оппозиции.

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“Что касается внеочередной сессии, я бы своим коллегам советовал не заниматься просто пиаром”, - сказал Ефремов.

Он отметил, что внеочередная сессия - это ряд законопроектов, которые нужно предложить на рассмотрение, а затем уже выходить с соответствующими предложениями.

“А они здесь телегу поставили впереди коня. Говорят: давайте объявим внеочередную сессию”, - сказал Ефремов.

Он сообщил, что спрашивал у оппозиции, какие именно вопросы они хотят рассмотреть на внеочередной сессии, на что не получил ответа.

“Поэтому, если конь будет впереди телеги, мы обязательно рассмотрим (законопроекты - УНИАН). От нас никаких проблем не будет, если законодательная инициатива будет нуждаться в неотложном решении в зале. Мы соберемся и примем соответствующие законы”, - сказал Ефремов и отметил, что сегодня таких законов не видит.

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