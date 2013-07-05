Ефремов об оппозиции: они здесь воз поставили впереди лошади

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли его политическая сила инициативу оппозиции.

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“Что касается внеочередной сессии, я бы своим коллегам советовал не заниматься просто пиаром”, - сказал Ефремов.

Он отметил, что внеочередная сессия - это ряд законопроектов, которые нужно предложить на рассмотрение, а затем уже выходить с соответствующими предложениями.

“А они здесь телегу поставили впереди коня. Говорят: давайте объявим внеочередную сессию”, - сказал Ефремов.

Он сообщил, что спрашивал у оппозиции, какие именно вопросы они хотят рассмотреть на внеочередной сессии, на что не получил ответа.

“Поэтому, если конь будет впереди телеги, мы обязательно рассмотрим (законопроекты - УНИАН). От нас никаких проблем не будет, если законодательная инициатива будет нуждаться в неотложном решении в зале. Мы соберемся и примем соответствующие законы”, - сказал Ефремов и отметил, что сегодня таких законов не видит.