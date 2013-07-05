Ефремов об оппозиции: они здесь воз поставили впереди лошади
Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов советует оппозиции не заниматься пиаром, заявляя о необходимости проведения внеочередной сессии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли его политическая сила инициативу оппозиции.
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“Что касается внеочередной сессии, я бы своим коллегам советовал не заниматься просто пиаром”, - сказал Ефремов.
Он отметил, что внеочередная сессия - это ряд законопроектов, которые нужно предложить на рассмотрение, а затем уже выходить с соответствующими предложениями.
“А они здесь телегу поставили впереди коня. Говорят: давайте объявим внеочередную сессию”, - сказал Ефремов.
Он сообщил, что спрашивал у оппозиции, какие именно вопросы они хотят рассмотреть на внеочередной сессии, на что не получил ответа.
“Поэтому, если конь будет впереди телеги, мы обязательно рассмотрим (законопроекты - УНИАН). От нас никаких проблем не будет, если законодательная инициатива будет нуждаться в неотложном решении в зале. Мы соберемся и примем соответствующие законы”, - сказал Ефремов и отметил, что сегодня таких законов не видит.