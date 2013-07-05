Партия регионов откомандировала во Врадиевку двух нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

“Наши коллеги сегодня находятся непосредственно в этом поселке. Там работают со вчерашнего дня Владимир Олийнык и Елена Бондаренко”, - сообщил Ефремов и добавил, что депутаты разбираются во всех событиях, которые там происходят.

Ефремов заметил, что считает милицию «срезом нашего общества», и «те проблемы, которые есть в обществе, они присутствуют и в милиции».

По теме: Захарченко думает, что Врадиевка - не причина для отставки

«Безусловно, наша политическая сила резко осуждает проявления, которые там были. Те люди, которые занимались этими вопросами (совершали преступление - УНИАН), будут отвечать по всей строгости закона», - сказал Ефремов.