Партия регионов откомандировала во Врадиевку двух нардепов
Лдер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что его политическая сила следит за событиями во Врадиевке Николаевской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
“Наши коллеги сегодня находятся непосредственно в этом поселке. Там работают со вчерашнего дня Владимир Олийнык и Елена Бондаренко”, - сообщил Ефремов и добавил, что депутаты разбираются во всех событиях, которые там происходят.
Ефремов заметил, что считает милицию «срезом нашего общества», и «те проблемы, которые есть в обществе, они присутствуют и в милиции».
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«Безусловно, наша политическая сила резко осуждает проявления, которые там были. Те люди, которые занимались этими вопросами (совершали преступление - УНИАН), будут отвечать по всей строгости закона», - сказал Ефремов.